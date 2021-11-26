В Березовском три человека пострадали при столкновении грузовика и рейсового автобуса

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Березовском водитель большегруза «МАЗ», не справившись с управлением, влетел в попутный пассажирский «ПАЗ», который следовал по маршруту «Екатеринбург-Березовский». Авария произошла 26 ноября вечером на пересечении улиц Максима Горького и Березовского тракта. В результате столкновения пострадали три человека, в том числе девятилетний мальчик.

- Две женщины 47 и 55 лет c травмами различной степени тяжести бригадой скорой медицинской помощи доставлены в ЦГБ №23 Екатеринбурга. Кроме того, в ДТП пострадал девятилетний ребенок, с предварительным диагнозом: переломом левой ключицы доставлен в ДКГБ №9 Екатеринбурга, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Водительский стаж водителя МАЗ составляет 12 лет, за нарушения ПДД в этом году его привлекали 19 раз, в момент столкновения он был трезв. Очевидцы сообщают, что мальчик во время движения стоял и держался за поручень, в момент столкновения он вместе пассажирами упал на пол. Инспекторам ДПС предстоит выяснить обстоятельства аварии.