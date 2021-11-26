В Екатеринбурге 29-летняя женщина поверила мошенникам и потеряла миллион рублей

После того, как звонки прекратились, девушка поняла, что ее обманули, и написала заявление Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 29-летняя местная жительница поверила телефонным мошенникам и оформила на себя несколько кредитов общей суммой порядка миллиона рублей. В полицию она обратилась 26 ноября и рассказала, что тремя днями ранее ей позвонил незнакомец и представился сотрудником одного из силовых ведомств.

- Лже-силовик заявил собеседнице, что с ее банковской карты пытаются похитить денежные средства, и для предотвращения противоправных действий девушке необходимо оформить несколько кредитов и погасить через «специальные» банкоматы, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Девушка согласилась и в нескольких банках получила необходимую сумму. Позже ей скинули номера счетов, куда было нужно отправить деньги, что она и сделала. После того, как звонки прекратились, девушка поняла, что ее обманули, и написала заявление. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».