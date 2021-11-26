Директором «Областной газеты» назначен Антон Стуликов

На протяжении нескольких лет Антон Стуликов возглавлял ОТВ. Фото: личная страница нового директора "Областной газеты" в Facebook

Директором и главным редактором свердловской «Областной газеты» в пятницу, 26 ноября 2021 года, назначен Антон Стуликов. Такое решение приняли учредители издания.

- Подтверждаю, можно сказать, что уже назначен, - кратко прокомментировал назначение новый директор издания «КП-Екатеринбург».

К полноценному исполнению обязанностей Антон Стуликов приступит с понедельника, 29 ноября. Никаких планов по возможным кадровым перестановкам новый директор «Областной газеты» пока не раскрыл.

До начала этого года Стуликов возглавлял «Областное телевидение», после чего занял должность заместителя генерального директора по PR Корпорации развития Среднего Урала. также известный журналист является секретарем регионального отделения Союза журналистов.

Отметим, что «Областная газета» является официальным СМИ правительства Свердловской области. До прихода Антона Стуликова издание с 2021 года возглавлял Дмитрий Полянин.