Илья Захаров - руководитель Центра управления регионом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в каждом свердловском муниципалитете появятся центры управления. Об этом сообщил руководитель областного ЦУР Илья Захаров во время прямого эфира во "ВКонтакте".

Задачу организовать до 2023 года центры управления в каждом свердловском муниципалитете поставил перед собой Департамент внутренней политики региона. По словам Ильи Захарова они уже выполнили цель создать 15 муниципальных центров до конца 2021 года. На сегодняшний день они действуют в Лесном, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле и других городах региона.

- Нам это, конечно, большая подмога. Это позволяет оперативнее рассмотреть обращения, мы напрямую в эти центры обращаемся, - отметил Захаров.

Всего в регионе насчитывается 94 муниципальных образования.