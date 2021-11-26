У екатеринбуржца загорелась машина, пока он отводил ребенка в садик

Машина загорелась, пока водитель отводил ребенка в садик Фото: Алексей БУЛАТОВ

У жителя Екатеринбурга утром, 26 ноября, загорелась машина, пока он отводил ребенка в садик. Инцидент произошел на улице Достоевского. О происшествии рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».

- Загорелся цельнометаллический автомобиль марки «Рено». Со слов постращавшего, он привез ребенка в садик, вышел, а авто горит. Нужно отметить должное, что пожарные приехали быстро, - написали очевидцы.

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

Потушить автомобиль помогли прохожие. Прибывшие на место пожарные сделали проливку уже потушенной машины. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в МЧС, на место через семь минут после вызова выезжали 5 человек и 1 единица техники. Площадь возгорания составила один квадратный метр.

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