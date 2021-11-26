С начала года на Урале выезд на встречную полосу спровоцировал больше 200 ДТП

В сравнении с 2020 годом количество погибших в таких ДТП увеличилось на 14%. Фото: УГИБДД по Свердловской области

За первые 10 месяцев 2021 года в Свердловской области из-за выезда на встречную полосу произошло 241 ДТП. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

- В этих ДТП погиб 101 человек и еще 411 получили травмы различной степени тяжести, - говорится в сообщении.

В сравнении с 2020 годом количество погибших увеличилось на 14%, а число самих аварий снизилось. 25 ноября выезд на встречную полосу стал причиной двух ДТП.

Так, в Екатеринбурге водитель Ford спровоцировал массовую аварию. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной KIA, в которой в аварии пострадали женщина и ее 5-летний сын. Ребенок скончался в больнице. Виновник ДТП объяснил, что его вынесло на встречную полосу после торможения. Резко остановиться ему нужно было, чтобы не столкнуться с попутным автомобилем.

В Байкалово пьяная 55-летняя женщина за рулем отечественной легковушки выехала на встречную полосу и сбила женщину, которая шла по левой обочине дороги и везла на санках ребенка. Мать упала на сына. Ребенок получил ушиб головы и сотрясение головного мозга. Водитель скрылась с места аварии.

Позже она объяснила, что пила крепкий алкоголь и решила доехать на машине до магазина. Вернувшись, она поставила машину в гараж. О происшествии женщина узнала от своего сына, который приехал домой следом за ней. За нетрезвое вождение и побег с места ДТП водителя привлекли к ответственности.

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