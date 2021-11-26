Уральский миллиардер Игорь Алтушкин стал «Человеком года»

Фото: Фонд святой Екатерины

Уральский миллиардер, глава «Русской медной компании» и председатель совета Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин стал «Человеком года». Экспертный совет ежегодной деловой премии выбрал его, как человека, который достиг успеха в различных сегментах бизнеса и внес вклад в развитие Екатеринбурга.

Организатором церемонии выступает издание «Деловой квартал». Перед тем, как назвать лауреата премии его главный редактор объяснил выбор экспертов.

- Его принято называть крупным предпринимателем, и это относится даже не к объемам бизнеса, а скорее к личности. Во всяком случае, я бы вкладывал такой смысл, - сказал он. - А еще таких, как он, принято называть визионерами. Они предвидят тенденции, опережают время, меняют отрасли и нашу жизнь в целом. Он патриот родного края и Екатеринбурга. И в его случае патриотизм - это не только слова.

Он также обратил внимание, что при участии Игоря Алтушкина в городе созданы, например, православный приют для детей-сирот и благотворительная столовая, а его благотворительный фонд внес огромный вклад в борьбу с пандемией коронавируса в Свердловской области.

Отметим, что церемония вручения ежегодной деловой премии состоялась в 12 раз. В прошлом году премии «Человек года» были удостоены сразу три человека - Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский.