В Ревде водитель отечественной легковушки сбил на тротуаре трех пешеходов

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Ревде 38-летний водитель отечественной легковушки, не справившись с управлением, вылетел на тротуар и сбил трех пешеходов. Инцидент произошел днем на улице Клубной. После ДТП на место выехала скорая помощь и автоинспекторы.

- 32-летний пещеход после осмотра медиков от госпитализации отказался. 17-летний подросток и его 25-летний товарищ госпитализированы в ГАУЗ СО «СОКБ №1» Екатеринбурга, водитель в аварии не пострадал, его машина получила механические повреждения, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Известно, что владелец «ВАЗ-21093» имеет водительский стаж 20 лет, за это время он привлекался к ответственности три раза. Виновник аварии был трезв и объяснил, что торопился к своим друзьям, однако его автомобиль занесло на повороте.