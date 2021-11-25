На главную площадь Екатеринбурга снова вернется фестиваль «Атмосфера»

Кстати, «Атмосфера» входит в тройку крупнейших ландшафтных мероприятий страны Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург на главную площадь города вновь вернется фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера». По словам организаторов, будут представлены небольшие сады площадью всего 50-70 «квадратов», а после их распределят по всем восьми районам уральской столицы.

- Сады возведут дизайнеры, которые будут отобраны в ходе конкурса проектов. К участию приглашаются архитекторы, специалисты сферы ландшафтного искусства, профессионалы, чья деятельность связана с озеленением городов. До пандемии в конкурсе принимали участие команды из разных городов России, - отметили организаторы «Атмосферы».

Заявки проектов будут приниматься до 22 декабря, а заочный этап предварительного отбора проектов садов завершится в конце марта. По итогам проведения фестиваля жюри выберут три лучших сада и наградят их авторов призами от спонсоров. Кстати, «Атмосфера» входит в тройку крупнейших ландшафтных мероприятий страны.