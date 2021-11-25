На развязке у «Калины» на три года изменили движение общественного транспорта

Изменения будут действовать до 4 ноября 2024 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на кольце возле концерна «Калина» изменили движение общественного транспорта. Это сделано из-за строительства развязки, сообщает мэрия.

Изменения коснутся маршрутов № 047 «Трактовая – Громова», маршрутов № 24 «Компрессорный – поселок Мичуринский», № 56 «7 Ключей– Птицефабрика», № 65 «Железнодорожный вокзал – аэропорт Кольцово – станция Кольцово». У этих автобусов исчезнет остановка «Комсомольская» на Сибирском тракте.

Однако маршрут № 65 сохранит ее на пути к Птицефабрике. Изменения будут действовать до 4 ноября 2024 года.

При этом добавится новая остановка «Переулок Активистов» в районе Сибирского тракта, 12. Она появится на маршрутах № 24, № 56, № 047 и № 65. А также ее добавят в движение автобусов № 71 «Восточная – поселок Исток» и № 76 «ТСЦ Мега – Синие Камни».