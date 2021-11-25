В Свердловской области с начала года построили более 2 миллионов квадратных метров жилья

Всего за год планируется ввести свыше 2,6 миллиона квадратных метров жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за 10 месяцев построили 2,1 миллиона квадратных метров жилья - 1,1 миллион квадратов индивидуального и 943 тысячи - многоквартирного. Об этом свидетельствую данные Свердловскстата. Этот показатель на 38% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

В Екатеринбург занимает первое место в регионе по количеству построенного жилья. Здесь введено в эксплуатацию семь домов на 2 211 квартир. Это двадцатиэтажный жилой дом ЖК «ELEVEN» на улице Академика Парина, дом с секциями от 5 до 15 этажей на бульваре Золотистом, секция в 29 этажей ЖК «Русь» на улице Крауля, дом ЖК «Тихомиров» с двумя секциями в 16 и 25 этажей на улице Начдива Васильева.

Также готовы принимать жильцов двухсекционный ЖК «Абрикос» с секциями на 11 и 25 этажей на улице Софьи Перовской, двухсекционный дом ЖК «Парк столиц» на Московской и секция в 27 этажей в ЖК «Уральский» на улице Блюхера.

После Екатеринбурга второе место занимает Белоярский городской округ. Здесь построено 158,7 тысячи квадратных метров жилья. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Немногим меньше жилья введено в Сысертском городском округе - 150 тысяч квадратных метров. Сопоставимые объемы жилья построены в Верхней Пышме. За десять месяцев здесь построено 145,5 тысячи квадратных метров жилья.

Всего за год планируется ввести свыше 2,6 миллиона квадратных метров жилья. Сегодня в регионе в стройке находится почти 3,4 миллиона «квадратов».