Сквер у театра Драмы отремонтируют к Универсиаде

Власти планируют добиться связности всех участков набережной между собой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Октябрьскую площадь и сквер у театра Драмы в Екатеринбурге отремонтируют к Универсиаде-2023. Об этом заявил главный архитектор города Андрей Молоков в интервью, опубликованном на сайте мэрии.

- Наша задача – сделать связность всех участков набережной между собой так, чтобы весь Екатеринбург вдоль Исети можно было пройти пешком или объехать на велосипеде, - рассказал он.

Архитектор добавил, что в 2022 году власти хотят благоустроить набережную Исети улицы от Куйбышева до Декабристов. Также в планах заняться набережной Нижне-Исетского пруда, на концепцию развития которой уже объявили конкурс. Свои проекты хотят представить 59 архитектурных бюро из разных стран.

Молоков отметил, что сейчас разрабатывают планировку участка набережной Верх-Исетского пруда от Большого Конного полуострова до плотины. Затем власти займутся участком от улиц Бебеля – Токарей до Макаровского моста. Там уже есть несколько проектных предложений.

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