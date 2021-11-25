Власти Свердловской области отреагировали на деятельность антиваксеров

Антиваксеры атакуют социальные сети Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков рассказал, как лично столкнулся с деятельностью противников вакцинации от коронавируса в социальных сетях.

По словам Павла Крекова, которые приводит ИА «Уральский меридиан», пользовательница соцсети, подписанная как жительница Камышлова, призывала уральцев не вакцинироваться. Она якобы занимается похоронами пенсионеров, которые умирают через четыре дня после прививки.

Женщину другие пользователи заподозрили в психиатрическом заболевании, но она продолжала рассказывать, как организует похороны.

- Страничка у нее оказалась фейковой. Мало того, что женщина была зарегистрирована в пяти-шести пабликов разных городов: в Омске, Верхней Пышме и Новосибирске. Содержание сообщений везде одинаковое, - рассказывает Павел Креков.

По словам заместителя губернатора Свердловской области, подобные случаи уже были зафиксированы. Истории, которые рассказывают пользователи, не имеют ничего общего с тем, что происходит на Среднем Урале. С этими случаями уже работают правоохранительные органы.