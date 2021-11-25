Видеомонолог уральского заключенного победил в одном конкурсе с фильмом Михаила Ефремова

Эта победа будет учтена в случае, если заключенный будет подавать просьбу об условно-досрочном освобождении. Фото: ГУФСИН по Свердловской области
Заключенный исправительной колонии №5 в Нижнем Тагиле Дмитрий Зыков победил в одном конкурсе с осужденным актером Михаилом Ефремовым. Об этом сообщает ГУФСИН по Свердловской области.
В колониях по всей стране прошел конкурс-акция «Преступление и наказание» в честь 200-летия со дня рождения писателя Федора Достоевского. Лучшей работой стал монолог Раскольникова в исполнении уральского заключенного. Он победил в номинации «Лучшая мужская работа».
- Он хорошо сыграл, хотя не имеет отношения к актерскому миру. Это колония строгого режима, там находятся серьезные преступники, осужденные впервые, - рассказали «КП Екатеринбург» в свердловском ГУФСИН.
Дмитрий Зыков читал монолог в гриме. При этом заключенные ИК-5 сняли ролик своими силами без привлечения помощи профессиональных артистов. Уральского осужденного наградили грамотой от начальника учреждения и книгой. Возможно, он также получит награду и от ФСИН России. Эта победа будет учтена в случае, если заключенный будет подавать просьбу об условно-досрочном освобождении.
Также лауреатом конкурса стал осужденный актер Михаил Ефремов, который отбывает наказание за смертельное ДТП в Белгородской области. Он снял фильм под названием «Евангелие от Федора». Эта работа победила в номинации за лучший монтаж. Ефремов даже пригласил на съемку свою 16-летнюю дочь. Она сыграла проститутку Соню Мармеладову.
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