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Общество24 ноября 2021 14:21

В Нижнем Тагиле детскую поликлинику в Дзержинском районе отремонтируют в 2022 году

На эти цели выделят 52.6 миллиона рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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К главе региона обратилась тагильчанка, так как маме двоих детей нередко приходится обращаться за медицинской помощью

К главе региона обратилась тагильчанка, так как маме двоих детей нередко приходится обращаться за медицинской помощью

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле детскую поликлинику в Дзержинском районе отремонтируют в 2022 году. Такое решение приняли во время личного приема граждан губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. К главе региона обратилась тагильчанка, так как маме двоих детей нередко приходится обращаться за медицинской помощью.

- В прошлом году отремонтировали фасад. Эстетически поликлиника выглядит красиво, но ее внутреннее состояние оставляет желать лучшего. В помещениях холодно, окна и сантехника старые. Требуют ремонта кабинеты участковых педиатров, узких специалистов, - рассказала жительница города.

По словам министра здравоохранения Свердловской области, работы начнутся уже в следующем году, планируется, что на эти цели выделят 52,6 миллиона рублей. Подрядчик определится к концу марта. Также глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев заверил, это второе медицинское учреждение, которое будет отремонтировано к 300-летнему юбилею города.