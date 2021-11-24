К главе региона обратилась тагильчанка, так как маме двоих детей нередко приходится обращаться за медицинской помощью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле детскую поликлинику в Дзержинском районе отремонтируют в 2022 году. Такое решение приняли во время личного приема граждан губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. К главе региона обратилась тагильчанка, так как маме двоих детей нередко приходится обращаться за медицинской помощью.

- В прошлом году отремонтировали фасад. Эстетически поликлиника выглядит красиво, но ее внутреннее состояние оставляет желать лучшего. В помещениях холодно, окна и сантехника старые. Требуют ремонта кабинеты участковых педиатров, узких специалистов, - рассказала жительница города.

По словам министра здравоохранения Свердловской области, работы начнутся уже в следующем году, планируется, что на эти цели выделят 52,6 миллиона рублей. Подрядчик определится к концу марта. Также глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев заверил, это второе медицинское учреждение, которое будет отремонтировано к 300-летнему юбилею города.