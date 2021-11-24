Предприятие ЖКХ поймали на сливе неочищенных сточных вод в Исеть

Прокуратура направила в суд иск с требованием обязать предприятие устранить нарушения и реконструировать очистные сооружения
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Природоохранная прокуратура провела проверку водопроводно-канализационного хозяйства в Арамилеиз-за сообщений СМИ о сливе сточных вод в Исеть. Ведомство выявило нарушения закона.
Оборудование принадлежало АО «Предприятие Водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области».
- В частности, установлено, что предприятие сливает неочищенные сточные воды в р. Исеть в отсутствие разрешительной документации, - говорится в сообщении региональной прокуратуры.
Природоохранный прокурор завел административные дела на юридическое лицаои директора предприятия по статье 7.6 КоАП РФ (Использование водного объекта без документов) и части 1 статьи 8.14 КоАП РФ (Нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты).
Предприятие ЖКХ теперь должно выплатить 150 тысяч рублей штрафа. Помимо этого, прокуратура направила в суд иск с требованием обязать предприятие устранить нарушения и реконструировать очистные сооружения. Дело находится на контроле надзорного ведомства.
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