В Нижнем Тагиле прививку от коронавируса сделали почти 150 тысяч человек

Сделать прививку можно в шести поликлиниках, там работают 11 прививочных бригад. Также действуют мобильные пункты в торговых центрах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти 150 тысяч жителей Нижнего Тагила прошли вакцинацию от коронавируса, что составляет 55.7% взрослого населения города, при этом сделать прививку можно в шести поликлиниках, там работают 11 прививочных бригад. Также действуют мобильные пункты в торговых центрах.

- Ситуация немного стабилизировалась, благодаря тем мерам, которые были приняты. Но это не повод расслабляться. Мы находимся на переходном этапе. В любой момент можем вернуться назад. Еще раз подчеркну, что необходимо проходить вакцинацию, - заявил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев на заседании оперативного штаба.

Также по словам главы города, в период с 30 октября по 22 ноября 2021 года проведено 151 контрольное мероприятие по проверке использования QR-кодов и соблюдения масочного режима. Составлено 326 административных протоколов из-за нарушений антиковидных мер.