Пять трехсекционных грузовых электровозов «Гранит» пополнили локомотивный парк Свердловской магистрали

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Свердловская железная дорога последовательно расширяет парк тягового подвижного состава повышенной мощности: в 2021 году его дополнительно пополнили пять трехсекционных электровозов серии 2ЭС10 «Гранит». Еще три аналогичные машины поступят на СвЖД в декабре.

Мощные локомотивы, в первую очередь, предназначены для вождения тяжеловесных грузовых поездов по сложным горно-перевальным участкам на главном ходу Транссибирской магистрали. Благодаря использованию электровозов 2ЭС10 в последние 10 лет СвЖД подняла весовые нормы поездов до 8 тыс. и 9 тыс. тонн.

Напомним, на полигон Свердловской железной дороги приходится более 1,3 тыс. км длины основного маршрута Транссиба (участок Чепца – Называевская). Здесь магистраль не только пересекает границу Европы и Азии, но и проходит через Уральский хребет. Чтобы его преодолеть, ранее на участках со сложным горным профилем от составов весом свыше 6,3 тыс. тонн приходилось отцеплять группы вагонов, «излишних» по весу. С распространением современных моделей электровозов «тяжеловесы» получили возможность следовать по Транссибу без переформирования в пути.

В настоящее время на Свердловской магистрали эксплуатируется больше ста стандартных двухсекционных электровозов 2ЭС10 и уже 60 «Гранитов» с дополнительной бустерной секцией.

Также до конца 2021 года на СвЖД поступит 16 маневровых тепловозов серий ТЭМ18ДМ и ТЭМ14, которые предназначены для выполнения всех видов передвижений вагонов по станционным путям: формирования и расформирования поездов, подачи вагонов для погрузки, их перемещение между парками станции и др.

Магистральный электровоз постоянного тока с асинхронным тяговым приводом 2ЭС10 «Гранит» производится на заводе «Уральские локомотивы» (совместное предприятие группы «Синара» и концерна Siemens) с 2010 года. В 2014 году был налажен выпуск дополнительных бустерных секций, которые позволяют увеличить общую мощность локомотива до 17,1 тыс. лошадиных сил. По этому показателю «Гранит» в трехсекционном исполнении почти в 3 раза превосходит электровозы предыдущих поколений.