В Екатеринбурге эпидпорог по ОРВИ превышен на 42,9%

В структуре заболеваемости 49% составляют дети до 17 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за неделю с 15 по 21 ноября зарегистрировано 17 286 случаев заболевания ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, это выше уровня эпидпорога на 42,9% и выше уровня прошлой недели на 3,6%.

По всей Свердловской области за этот же период зарегистрировано 32 783 случая ОРВИ, что выше уровня эпидпорога на 39,7%, но при этом ниже уровня прошлой недели на 3,7%.

- В структуре заболеваемости 49% составляют дети до 17 лет. Максимальный уровень заболеваемости - среди детей 0-2 лет, далее - дети 3-6 лет, на третьем месте дети 7-14 лет, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Также санврачи добавили, что одно из муниципальных образований области по количеству заболевших ОРВИ признано неблагополучным. Это Гаринский городской округ, где уровень заболеваемости, по данным ведомства, выше среднеобластного в 1,5 раза и более.