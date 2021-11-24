Владимир Якушев временно будет работать дистанционно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев ушел на самоизоляцию. Известно, что причиной этому послужили выявленные случаи заражения коронавирусом в его окружении. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе полпредства.

- Полпред продолжает работать и контролировать выполнение своих поручений дистанционно, - сообщается в официальном telegram- канале полномочного представителя президента .

Отметим, что сегодня, 24 ноября, Владимир Якушев должен был провести пресс-конференцию. Из-за сложившихся обстоятельств ее отменили.

В Свердловской области за все время пандемии зарегистрировано 174 225 случаев заражения коронавирусом. За это время с болезнью справились 153 475 человек, 8 197 заболевших коронавирусом скончались.