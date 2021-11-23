Екатеринбуржец нашел на улице телефон и перевел себе с привязанной карты все деньги

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 27-летний несудимый парень нашел на улице телефон и решил потратить с привязанной к нему карты деньги, не возвращая гаджет законному владельцу. Позже в полицию обратился 49-летний местный житель, который рассказал, что у него пропали 8.5 тысяч рублей.

- Как оказалось, по словам заявителя, деньги с его счета перевели на банковскую карту другого гражданина. Предполагаемого злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где он дал признательные показания, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Он рассказал, что смог отправить себе деньги с помощью мобильного банка. Полученную прибыль он успел потратить на личные нужды. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража», мужчине грозит до шести лет лишения свободы.