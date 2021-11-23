Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 ноября 2021 17:07

Екатеринбуржец нашел на улице телефон и перевел себе с привязанной карты все деньги

В полицию обратился 49-летний местный житель
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража»

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 27-летний несудимый парень нашел на улице телефон и решил потратить с привязанной к нему карты деньги, не возвращая гаджет законному владельцу. Позже в полицию обратился 49-летний местный житель, который рассказал, что у него пропали 8.5 тысяч рублей.

- Как оказалось, по словам заявителя, деньги с его счета перевели на банковскую карту другого гражданина. Предполагаемого злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где он дал признательные показания, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Он рассказал, что смог отправить себе деньги с помощью мобильного банка. Полученную прибыль он успел потратить на личные нужды. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража», мужчине грозит до шести лет лишения свободы.