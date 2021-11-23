Скончался почетный житель Свердловской области Николай Голышев

Фото: группа поклонников Николая Голышева в социальной сети "Вконтакте"

Народный артист РСФСР и почетный гражданин Свердловской области Николай Голышев скончался на 92 году жизни. Губернатор Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным, поклонникам творчества, близким и друзьям уральского певца.

- Ушел из жизни выдающийся артист, требовательный и опытный преподаватель, мудрый, сильный человек. Николай Николаевич внес весомый вклад в развитие вокального искусства и культуры, создал десятки незабываемых образов в оперных спектаклях, - передает слова главы региона департамент информационной политики.

Также по словам губернатора, он воспитал несколько поколений одаренных певцов, которые сегодня украшают сцены лучших театров страны, а добрая и благодарная память о Николае Голышеве навсегда останется в сердцах учеников, коллег, родных и всех уральцев, которым дорого творчество артиста.