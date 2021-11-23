Выявленные отклонения сигнализируют о нарушениях производителями санитарных правил и технологии изготовления продукции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На прилавках свердловских магазинов нашли кефир с кишечной палочкой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора. Испытательная лаборатория референтного центра проверила 19 проб молочной продукции по микробиологическим показателям и нашла ряд нарушений.

- Всего специалисты отдела ветеринарно-санитарной экспертизы провели 28 исследований и выявили две пробы кефира с бактериями группы кишечной палочки и пробу айрана, в которой недоставало дрожжей, - отмечают в ведомстве.

В Россельхознадзоре добавили, что выявленные отклонения сигнализируют о нарушениях производителями санитарных правил и технологии изготовления продукции.

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