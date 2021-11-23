Автомобиль Lada Vesta сгорел на улице Колхозников Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге за ночь сгорело два автомобиля. Первое сообщение о возгорании машины поступило пожарным в 23:14. На улице Колхозников вспыхнул автомобиль Lada Vesta.

- На площади 5 квадратных метров сгорел автомобиль Lada Vesta. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Пожар потушен в течение трех минут, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Второе сообщение об автомобиле, охваченном огнем, поступило пожарным в 02:08. В этот раз горел Hyndai Solaris на проспекте Академика Сахарова. На место отправили две единицы техники и восемь человек личного состава МЧС, однако их помощь уже не потребовалась, так как очевидцы сами потушили огонь первичными средствами пожаротушения.