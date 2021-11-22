В Краснотурьинске 42-летний мужчина зарезал товарища из-за неосторожно брошенной фразы

Преступник быстро осознал, что натворил, и сам вызвал полицейских на место происшествия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснотурьинске 42-летний судимый мужчина зарезал своего 45-летнего товарища из-за неосторожно брошенной фразы. Инцидент произошел в ночь на 17 ноября, когда двое уральцев выпивали спиртные напитки. Во время застолья один из них обронил несколько слов, которые показались хозяину жилища оскорбительными, он схватился за нож и нанес несколько десятков ударов.

- С обвиняемым проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он детализировал свои признательные показания. По делу назначен ряд судебных экспертиз. По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в СУ СК России по Свердловской области.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, преступник быстро осознал, что натворил, и сам вызвал на место происшествия полицейских. На его счету судимости за кражи и угоны.

- По одной из отрабатываемых полицией и СКР версий, причиной жуткой резни стала неосторожно брошенная фраза убитого о том, что он намерен вызвать по телефону родственницу хозяина жилища, дабы вступить с ней в интимную близость, - добавил полковник Горелых.