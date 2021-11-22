В Нижнем Тагиле во время реконструкции дома творчества рабочие уничтожили фреску местного художника

Фото: социальные сети Николая Грачикова

В Нижнем Тагиле во время реконструкции городского дворца детского и юношеского творчества рабочие уничтожили роспись стены, которую создавал местный художник Владимир Кусков. Пока что остается загадкой, почему они пошли на такой шаг.

- Я не сторонник сохранять все. В мире вещей бывают долгожители и те, у которых короткий век. Жизнь тем и ценна, что она не вечна. Лично у меня остаются два вопроса. Насильственно прервана жизнь росписи или отжила свое? Кто у нас в городе в праве решать жить или не жить, - написал на своей странице в социальных сетях другой художник Николай Грачиков.

По его словам, монументальное искусство в нашей стране за последние 30 лет только исчезает. Художник также опубликовал фотографии Дворца водного спорта до и после реконструкции: по ним видно, что во время ремонта здания с фасада убрали мозаику, которую тоже делал Владимир Кусков.