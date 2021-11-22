В Богдановиче волонтеры разыскивают пропавшую 46-летнюю женщину

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В уральском городе Богдановиче пропала 46-летняя Наталья Николаевна Расторгуева (Санникова). Известно, что женщина вышла из дома 18 ноября и не вернулась, с тех пор нет никакой информации об ее местонахождении. Ее поисками занимается отряд добровольцев «ЛизаАлерт», также они отметили, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.

- Приметы: рост 163 сантиметра, худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза, - сообщают волонтеры.

На момент исчезновения женщина была одета в розовый пуховик с капюшоном, розовое шерстяное платье, розовую шапку, какая на ней была обувь, неизвестно.

Если вы знаете, где может находиться Наталья Николаевна, сообщите на горячую линию поискового отряда «ЛизаАлерт» по номеру 88007005452 или наберите единый телефон вызова экстренных служб «112».