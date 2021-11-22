В прокуратуре предупредили администрацию города, что проверят качество уборки дорог от снега Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прокуратура проверит, как очищают дороги и тротуары от снега. Специалисты ведомства дадут оценку качества сезонных работ.

- В силу того, что качество уборки дорог напрямую влияет на безопасность дорожного движения, обеспечение которой является одним из приоритетных направлений деятельности как местной власти, так и органов надзора, указанному направлению уделяется большое внимание со стороны органов прокуратуры, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре отметили, что содержание дорог возложено на администрацию Екатеринбурга. Именно поэтому прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова объявила предостережения о недопустимости нарушения действующего законодательства при организации и проведении сезонных работ заместителю главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексею Бубнову, а также руководителям семи районных дорожно-эксплуатационных участков.

Добавим, что проверять дороги прокуратура планирует в течение всего зимнего периода.