На Урале провели автомобильный Крестный ход против коронавируса

Фото: сайт Собора преподобного Максима Исповедника

В воскресенье, 21 ноября, в городе Краснотурьинск Свердловской области прошел автомобильный Крестный ход против коронавируса. В мероприятии приняли участие 40 священнослужителей и прихожан местных храмов.

Участники проехали по городу на 15 автомобилях по благословению епископа Нижнетагильского и Невьянского Феодосия, сообщается на сайте Собора преподобного Максима Исповедника.

Сначала священники и прихожане провели молебен о преодолении пандемии, после чего отправились на автомобилях по городу с чтением молитв, взяв для этого несколько икон. Во время Крестного хода священники окропили святой водой несколько съездов в город.

- Есть такая традиция: если случается эпидемия, выходить с иконами, обращаться к Богу и пресвятой Богородице, чтобы они отвели болезнь, - говорит участник Крестного хода в Краснотурьинске протоиерей Андрей Лимонов.