Участника протеста в сквере Екатеринбурга отправили на лечение в психбольницу

Беспорядки в храме дорого обошлись некоторым его участникам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иван Ноговицын, принимавший участие в протестах в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге, отправлен в психиатрическую клинику на принудительное лечение. Таким образом, он смог избежать уголовной ответственности. Лечение будет проводиться в психиатрическом стационаре общего типа.

Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) в telegram-канале, сопроводив опубликованный документ подписью: «Просто оставлю это здесь».

Документ о замене уголовного наказания принудительным лечением. Фото: telegram-канал митрополита Евгения (Кульберга)

- Ноговицына Ивана освободить от уголовной ответственности за совершение в состоянии невменяемости запрещенных уголовным законом деяний, - написано в опубликованном постановлении.

Напомним, что после массовых беспорядков в сквере в центре Екатеринбурга в мае 2019 года, на Ивана Ноговицына завели уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам. Участники протеста выступали против строительства Храма святой Екатерины в сквере. После этого в городе провели опрос, по итогам которого было выбрано новое место для возведения собора – территория Приборостроительного завода.