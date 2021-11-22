В ГИБДД рассказали подробности смертельной аварии на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле

Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

В ГИБДД рассказали подробности аварии в Нижнем Тагиле, в которой погибла водитель Lada Granta. ДТП произошло в воскресенье, 21 ноября около 22 часов на Восточном шоссе.

- Сотрудниками полиции предварительно установлено, что 38-летняя женщина, следуя со стороны Северного шоссе в сторону улицы Юности у дома 27,Б по Восточному шоссе не выбрала скорость, обеспечивающую контроль за движением, не справилась с управлением, допустила съезд с проезжей части и наезд на препятствие (дерево), - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

Напомним, в машине помимо водителя находилось два пассажира. Одного из них пришлось доставать из автомобиля спасателям. По данным ГИБДД, это были 41-летняя и 27-летняя женщины. Они доставлены в больницу.

Известно, что во время аварии женщины были пристегнуты ремнями безопасности. Сейчас специалисты в медучреждении устанавливают, в каком состоянии водитель села за руль.

В ГИБД отметили, что инспектором отделения дорожного надзора были выявлены неудовлетворительные дорожные условия, а именно рыхлый снег на проезжей части. Организации, обслуживающей данный участок дороги, выдано предписание об устранении недостатков.