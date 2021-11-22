В Екатеринбурге собирают подписи против увольнения главврача стоматологии

Авторы петиции говорят, что в регионе сейчас проходит оптимизация здравоохранения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге активисты начали собирать подписи после увольнения главного врача стоматологической поликлиники № 1 Андрея Любимова. Петиция, адресованная губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, появилась на сайте change.org.

- В пятницу 19 ноября 2021 сняли с должности главного врача СП№1 Любимова А.А. Из Минздрава Свердловской области пришли две женщины (одна не представилась) с распоряжением губернатора СО и приказом МЗСО об увольнении с 19.11.2021 главного врача. На вопрос о причине – сказали, что им неизвестно, - говорится в петиции.

Исполнять обязанности главврача стал его заместитель по лечебной работе. Посетительницы сообщили, что 22 ноября ситуацию объяснит главный внештатный специалист стоматолог Свердловской области Алексей Портнягин.

Авторы петиции говорят, что в регионе сейчас проходит оптимизация здравоохранения. По их словам, в области планируют сократить коллектив из 150 врачей и передать их другой поликлинике.

- Очередная реорганизация, которая хочет уничтожить стоматологию №1 в Екатеринбурге, просто присоединив ее к другой стоматологии, в результате чего доступность медпомощи в очередной раз из-за реформы только ухудшится! – уверены активисты.

Они отметили, что из-за увольнения главврача приостановлена работа по оказанию помощи льготным категориям граждан Верх-Исетского и Ленинского районов. Также встала замена стоматологических установок. Петицию подписал 231 человек.

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