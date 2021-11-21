На Урал идут первые зимние морозы

В Екатеринбурге и Свердловской области сильно похолодает Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на будущей неделе ожидаются первые зимние морозы: в регионе похолодает до – 19 градусов, к тому же, ожидаются метели.

По данным синоптиков, в ночь на понедельник в регионе ожидаются отметки от – 3 до – 8 градусов, а на севере похолодает до – 13 градусов. Днем потеплеет от – 1 до – 7 градусов. Порывы западного ветра в отдельных районах будут достигать 15 метров в секунду.

В ночь на 23 ноября в Свердловской области похолодает до – 11 градусов, а на севере области – до минус 16 градусов. Днем потеплеет до – 4 … - 9 градусов. Юго-западный ветер будет дуть с порывами до 15 метров в секунду.

В ночь на 24 ноября температура воздуха опустится до – 15 градусов, а на севере области – до – 19 градусов. Днем ожидается – 9 … - 14 градусов. Ветер западный также будет дуть с порывами до 15 метров в секунду.