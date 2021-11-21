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Общество21 ноября 2021 6:06

В Сургутском районе школьники сами будут составлять меню

Эксперимент в одном из поселков признан успешным
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Школьники сами выбирают блюда из предложенного списка

Школьники сами выбирают блюда из предложенного списка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школьники Сургутского района ХМАО со следующего года будут самостоятельно составлять меню в учебном заведении. Такое решение принято по итогам эксперимента, который проводился с весны минувшего года среди старшеклассников школы поселка Барсово.

Здесь каждые две недели проводили голосование, на котором ученики старших классов сами выбирали из списка представленных блюд из мяса, рыбы, курицы, овощей и прочих продуктов питания, что они будут есть. Всего в эксперименте принимали участие 125 учеников. Об этом сообщает информационный портал ugra-news.ru.

В итоге эксперимент признали успешным: нареканий не было ни со стороны сотрудников школы, ни со стороны учеников и их родителей. На альтернативное питание со следующего года переведут все школы этого района Югры.