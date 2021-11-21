В Сургутском районе школьники сами будут составлять меню

Школьники сами выбирают блюда из предложенного списка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школьники Сургутского района ХМАО со следующего года будут самостоятельно составлять меню в учебном заведении. Такое решение принято по итогам эксперимента, который проводился с весны минувшего года среди старшеклассников школы поселка Барсово.

Здесь каждые две недели проводили голосование, на котором ученики старших классов сами выбирали из списка представленных блюд из мяса, рыбы, курицы, овощей и прочих продуктов питания, что они будут есть. Всего в эксперименте принимали участие 125 учеников. Об этом сообщает информационный портал ugra-news.ru.

В итоге эксперимент признали успешным: нареканий не было ни со стороны сотрудников школы, ни со стороны учеников и их родителей. На альтернативное питание со следующего года переведут все школы этого района Югры.