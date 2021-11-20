В Екатеринбурге BMW влетел в столб на Посадской

На месте ДТП работал экипаж ДПС Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в субботу, 20 ноября, в 15:50 напротив дома 40/1 по улице Посадская, произошло серьезное ДТП с участием иномарки BMW, которая влетела в столб из-за того, что водитель отвлекся.

- Водитель BMW 1985 года рождения не обеспечил постоянный контроль за движением своего транспортного средства. Чтобы не допустить столкновения с впереди движущимся автомобилем, который притормозил, он вывернул руль и допустил наезд на опору электро-светового освещения, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

В результате ДТП пострадала супруга водителя BMW 1986 года рождения. Ее отвезли в Первую областную больницу с ЗГМ, ЧМТ и ушиб носа.

Сам водитель не пострадал. Он прошел медицинское освидетельствование на месте ДТП, в момент аварии он был трезв.