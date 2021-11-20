Полиция Екатеринбурга собирает информацию о распространителях наркотиков среди детей

В полиции запустили профилактическую акцию Фото: Ксения Высотина

Полиция Екатеринбурга проводит профилактическую акцию «Дети России-2021» для пресечения распространения наркотиков среди детей и подростков.

Блюстители закона обратились к горожанам с призывом о помощи в борьбе с незаконным распространением запрещенных веществ, и вовлечению несовершеннолетних в преступную деятельностью.

- Полиция Екатеринбурга призывает незамедлительно сообщать обо всех фактах распространения, перевозки и хранения наркотиков, а также о пропаганде и рекламе наркотических средств, в том числе в Интернете, в органы внутренних дел, - рассказывают в отделении пропаганды полиции Екатеринбурга.

Информацию о фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиков можно передавать по телефону доверия по контролю за оборотом наркотиков 8 999 368 04 97, либо по телефону 112.