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Общество20 ноября 2021 5:29

В Екатеринбург пришла оттепель

В городе пройдет дождь со снегом
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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В город пришла ноябрьская оттепель

В город пришла ноябрьская оттепель

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге в выходные 20 и 21 ноября установилась теплая погода.

В субботу, 20 ноября, в столице Среднего Урала днем будет всего -1 градус, пройдет небольшой снег, местами с дождем, вечером станет чуть прохладнее: - 2 … - 3 градуса. На дорогах будет гололедица. Ветер будет юго-западный 3-4 метра в секунду.

В воскресенье, 21 ноября, в Екатеринбурге ожидается днем -3 градуса, к вечеру воздух прогреется до 0 градусов. На протяжении всего дня в уральской столице будет идти небольшой снег. Южный ветер будет дуть ос скорость 3-4 метра в секунду.