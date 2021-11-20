В Екатеринбург пришла оттепель

В город пришла ноябрьская оттепель Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге в выходные 20 и 21 ноября установилась теплая погода.

В субботу, 20 ноября, в столице Среднего Урала днем будет всего -1 градус, пройдет небольшой снег, местами с дождем, вечером станет чуть прохладнее: - 2 … - 3 градуса. На дорогах будет гололедица. Ветер будет юго-западный 3-4 метра в секунду.

В воскресенье, 21 ноября, в Екатеринбурге ожидается днем -3 градуса, к вечеру воздух прогреется до 0 градусов. На протяжении всего дня в уральской столице будет идти небольшой снег. Южный ветер будет дуть ос скорость 3-4 метра в секунду.