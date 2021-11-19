По задумке это поможет разгрузить трафик на дорогах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле запланировали строительство Восточного объезда на Верхнюю Салду, на его возведение потребуется не меньше пяти миллиардов рублей, чтобы реализовать этот проект, власти попросят выделить эти деньги из федерального бюджета. По задумке это поможет разгрузить трафик на дорогах.

- Что касается непосредственно строительства, то многое будет зависеть от федерального финансирования. Пока ни сроки, ни стоимость я не готов назвать. Потребуется создание дорожной карты, - заявил на пресс-конференции глава Минтранса Свердловской области Василий Старков.

Также о глобальных планах на строительство накануне заявили в Екатеринбурге. В уральской столице хотят застроить пустующий участок на территории «Уралмашзавода». ПАО «Уралмашзавод» и девелоперская группа «Самолет» (Москва) приступили к разработке проекта застройки части неиспользуемой площади УЗТМ.