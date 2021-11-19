В Первоуральске водитель ВАЗа влетел в иномарку

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Первоуральске вечером, 18 ноября, водитель отечественной легковушки устроил лобовое ДТП с иномаркой. Авария произошла на проспекте Ильича. По данным ГИБДД, 23-летний молодой человек, который был за рулем ВАЗа, проехал на красный.

- Водитель автомобиля ВАЗ совершил выезд на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, где допустил столкновение с автомобилем Hyundai Accent под управлением водителя 2001 года рождения, двигающимся по полосе, предназначенной для встречного движения, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Машины получили повреждения, люди в ДТП не пострадали. Госавтоинспекторы в очередной раз призвали водителей соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на перекрестках.