Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия19 ноября 2021 5:29

В Первоуральске водитель ВАЗа влетел в иномарку

Молодой человек проехал на красный
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Первоуральске вечером, 18 ноября, водитель отечественной легковушки устроил лобовое ДТП с иномаркой. Авария произошла на проспекте Ильича. По данным ГИБДД, 23-летний молодой человек, который был за рулем ВАЗа, проехал на красный.

- Водитель автомобиля ВАЗ совершил выезд на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, где допустил столкновение с автомобилем Hyundai Accent под управлением водителя 2001 года рождения, двигающимся по полосе, предназначенной для встречного движения, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Машины получили повреждения, люди в ДТП не пострадали. Госавтоинспекторы в очередной раз призвали водителей соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на перекрестках.