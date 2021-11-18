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Общество18 ноября 2021 12:30

В оперативном штабе Свердловской области объяснили, будут ли пускать подростков в торговые центры без взрослых

Ранее им запретили проходить в них одним
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Сейчас QR-коды требуются в местах общественного пребывания людей, но не в транспорте.

Сейчас QR-коды требуются в местах общественного пребывания людей, но не в транспорте.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в региональном оперативном штабе рассказали, планируют ли смягчать запрет для подростков на посещение торговых центров без родителей.

- Пока нет, - сказал Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. - В первую очередь вопрос ставился - как быть тем, кто учится в средних профессиональных заведениях? Им нет 18 лет они не могут пойти в торговые центры. Но они могут пойти в магазины, аптеки, могут заказать все в Интернете. Как говорил классик, слухи несколько преувеличены о трудностях этого возраста. Возможны сложности с попаданием в кинотеатры. Но в связи с эпидемией это можно пережить.

Ранее в Свердловской области ввели запрет на посещение торговых центров без QR-кодов подтверждающих вакцинацию от коронавируса. Но изначально несовершеннолетние могли все равно проходить в них, так как их пока не прививают и QR-код получить они не могут. Вскоре в регионе ужесточили режим - подростки и дети теперь не могут пройти в ТЦ без родителей.