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Здоровье18 ноября 2021 12:13

В Сверддловской области 43% жителей привились от коронавируса

Первый компонент вакцины поставили 1 845 032 человек
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 170 499.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 170 499.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 42% жителей привились от коронавируса. Первый компонент вакцины, в том числе и однокомпонентный «Спутник Лайт» поставили 1 845 032 человек. Об этом рассказал заместитель губернатора Павел Креков.

- Сейчас мы вступаем в новый этап борьбы с коронавирусом Произошла стабилизация ситуации. Мы фиксируем снижения числа тяжелобольных. Мы фиксируем снижения больных на ИВЛ – это косвенное доказательство того, что вакцинация показывает свою эффективность. Среди вакцинированных низкий процент заболевших. А если человек и заболел, то переносит болезнь намного легче, - рассказал Павел Креков.

Кроме этого стало известно, что власти региона не планируют вводить обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет.