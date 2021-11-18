Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 170 499. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 42% жителей привились от коронавируса. Первый компонент вакцины, в том числе и однокомпонентный «Спутник Лайт» поставили 1 845 032 человек. Об этом рассказал заместитель губернатора Павел Креков.

- Сейчас мы вступаем в новый этап борьбы с коронавирусом Произошла стабилизация ситуации. Мы фиксируем снижения числа тяжелобольных. Мы фиксируем снижения больных на ИВЛ – это косвенное доказательство того, что вакцинация показывает свою эффективность. Среди вакцинированных низкий процент заболевших. А если человек и заболел, то переносит болезнь намного легче, - рассказал Павел Креков.

Кроме этого стало известно, что власти региона не планируют вводить обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет.