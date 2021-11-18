После смерти свердловского министра АПК Куйвашев учредил премию его имени

Порядок присуждения премии определил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев учредил премию, а также утвердил порядок ее присуждения, в честь Дмитрия Сергеевича Дегтярева – министра АПК и торговли региона, который в июле минувшего года скончался от коронавируса.

- В память о нем мы учреждаем ежегодную премию имени Дмитрия Дегтярёва. Она будет вручаться лучшим преподавателям за подготовку молодых специалистов для сферы АПК. Лауреаты премии будут получать по сто тысяч рублей, – объявил Евгений Куйвашев.

В конкурсе могут принять участие молодые специалисты, граждане РФ, получившие высшее или среднее специальное образование до 35 лет и имеющие педагогический опыт не меньше пяти лет.

Конкурс проводят в два этапа. На первом эксперты оценят динамику профессиональных достижений конкурсанта, представление опыта через мастер-классы, семинары, конференции, круглые столы, патенты за три года. Будет оценена практическая ценность результатов работы педагога.

На втором этапе уровень профессионального мастерства.

- Оценивается четкость постановки и обоснования практической задачи, наглядность представления педагогического опыта, умение взаимодействовать с аудиторией и комментировать идеи, – рассказал министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Артём Бахтерев.

Премию победителю будут вручать в рамках ежегодного празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Свердловской области, которое традиционно проводится в ноябре после завершения полевых работ. Премия составляет 100 тысяч рублей.