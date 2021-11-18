Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-12°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 ноября 2021 12:01

После смерти свердловского министра АПК Куйвашев учредил премию его имени

Она составил 100 тысяч рублей
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Порядок присуждения премии определил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Порядок присуждения премии определил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев учредил премию, а также утвердил порядок ее присуждения, в честь Дмитрия Сергеевича Дегтярева – министра АПК и торговли региона, который в июле минувшего года скончался от коронавируса.

- В память о нем мы учреждаем ежегодную премию имени Дмитрия Дегтярёва. Она будет вручаться лучшим преподавателям за подготовку молодых специалистов для сферы АПК. Лауреаты премии будут получать по сто тысяч рублей, – объявил Евгений Куйвашев.

В конкурсе могут принять участие молодые специалисты, граждане РФ, получившие высшее или среднее специальное образование до 35 лет и имеющие педагогический опыт не меньше пяти лет.

Конкурс проводят в два этапа. На первом эксперты оценят динамику профессиональных достижений конкурсанта, представление опыта через мастер-классы, семинары, конференции, круглые столы, патенты за три года. Будет оценена практическая ценность результатов работы педагога.

На втором этапе уровень профессионального мастерства.

- Оценивается четкость постановки и обоснования практической задачи, наглядность представления педагогического опыта, умение взаимодействовать с аудиторией и комментировать идеи, – рассказал министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Артём Бахтерев.

Премию победителю будут вручать в рамках ежегодного празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Свердловской области, которое традиционно проводится в ноябре после завершения полевых работ. Премия составляет 100 тысяч рублей.