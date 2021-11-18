В мэрии рассказали, когда отремонтируют лестницу возле Малышевского моста

Лестница рядом с Малышевским мостом сильно разрушена Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге лестница на улице Малышева, ведущая от набережной наверх, постоянно находится в разрушенном состоянии. Горожанам приходится буквально преодолевать полосу препятствий, чтобы забраться на тротуар. В мэрии объяснили, почему так происходит и когда лестница будет отремонтирована.

- На этом участке происходит постоянное подтопление во время сильных ливней и паводка, от этого страдает лестница. Ее несколько раз ремонтировали, но грунт оседает вновь. В следующем году запланировано комплексное обследование для выяснения причин подтопления, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе администрации города.

Также там добавили, что после обследования специалисты разработают такое проектное решение, которое позволит решить проблему подтопления и отремонтировать лестницу так, чтобы повторного обрушения не происходило.