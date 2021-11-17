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Недвижимость17 ноября 2021 11:40

Коммунальщиков из Югры поймали на нарушении антиковидных мер

Теперь придется заплатить 200 тысяч рублей
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Суд вынес решение о большом штрафе

Суд вынес решение о большом штрафе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд Нягани обязал Няганскую ресурсоснабжающую компанию выплатить 200 тысяч рублей на грубое нарушение антиковидных мер.

Оказалось, что организация не закупило оборудование для обеззараживания воздуха. Этот факт удалось установить в ходе проверки Роспотребнадзора. Об этом информирует ugra-news.ru.

Крупная сумма штрафа обоснована тем, что предприятие нарушило федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии граждан и правил профилактики распространения COVID-19.