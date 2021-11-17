Коммунальщиков из Югры поймали на нарушении антиковидных мер

Суд вынес решение о большом штрафе
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Суд Нягани обязал Няганскую ресурсоснабжающую компанию выплатить 200 тысяч рублей на грубое нарушение антиковидных мер.
Оказалось, что организация не закупило оборудование для обеззараживания воздуха. Этот факт удалось установить в ходе проверки Роспотребнадзора. Об этом информирует ugra-news.ru.
Крупная сумма штрафа обоснована тем, что предприятие нарушило федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии граждан и правил профилактики распространения COVID-19.