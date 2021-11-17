ФСБ задержала на Урале подростка, который торговал оружием

Когда силовики заинтересовались подростком и начали проверку, они выяснили, что он переделывает и продает короткоствольное огнестрельное оружие Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская ФСБ задержала в Нижнем Тагиле 17-летнего подростка, который незаконно торговал оружием. Об этом «КП Екатеринбург» сообщил источник в правоохранительных органах.

- В ходе обысков по месту жительства и пребывания подростка изъяты компоненты и составные части различных видов оружия, - рассказал он.

При этом сначала подросток увлекся восстановлением и ремонтом пневматического и страйкбольного оружия. Также он его продавал. Несовершеннолетний сам участвовал в тактических играх, связанных со стрельбой.

Когда силовики заинтересовались подростком и начали проверку, они выяснили, что он переделывает и продает короткоствольное огнестрельное оружие. Все необходимое для производства находилось в квартире, где он жил.

По словам источника, на подростка завели дело по части 2 статьи 222 УК РФ (Незаконный сбыт огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов к нему за исключением крупнокалиберного огнестрельного оружия).

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