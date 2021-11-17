Свердловский депутат рассказал, где привиться Pfizer в России

На Урале иностранной вакцины нет, но она есть в столице Фото: Олег ЗОЛОТО

На днях депутат Заксобрания Свердловской области Иван Зайченко призвал россиян привиться от коронавируса. Сделал это народный избранник после того, как у него COVID-19 переболела бабушка.

В эфире радио «Комсомольская правда» 17 ноября Иван Зайченко рассказал, что у большинства россиян есть возможность поставить вакцину «Спутник V», которая имеет ряд побочных эффектов.

- Если есть возможность поставить Pfizer, то лучше поставить его. Если нет такой возможности, то поставьте на крайний случай «Спутник V». Просто я списался с врачом, и она сказала, что очень много побочных эффектов у «Спутник V» - температура, головная боль, слабость. У Pfizer, по ее словам, такого нет, - рассказал депутат «КП-Екатеринбург».

По словам Ивана Зайченко, в Свердловской области вакцины Pfizer нет, но ее можно достать в Москве.

Депутат Иван Зайченко призвал уральцев активнее прививаться. Фото: личная страница народного избранника в Facebook

- Есть в Москве, точную клинику не скажу. Насколько я знаю, в «Сколково» есть. Ну, и сейчас активно развивается прививочный туризм: люди ездят в разные страны и прививаются там, - заключил Иван Зайченко в разговоре на радио «КП».

Напомним, что ежедневно в Свердловской области официально фиксируют более 700 новых случаев заражения коронавирусом. В регионе введен режим QR-кодов в зоны, свободные от коронавируса.