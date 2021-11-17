Треть уральских семей тратит на еду не больше 10 тысяч рублей

Только 7% жителей Свердловской области получают от 150 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

35% семей, проживающих в Свердловской области, готовы тратить на еду не более 10 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на исследование hh.ru.

Еще 21% респондентов назвали в качестве сумму от 11 до 15 тысяч рублей, а еще 18% - от 16 от 20 тысяч рублей. Тратить на продукты питания более 20 тысяч рублей в месяц готовы 27% уральских семей.

Согласно данным опроса, ежемесячный доход 51% семей из Свердловской области находится на уровне 50 тысяч рублей. Столько получают представители сферы образования и науки, искусства, а также рабочий персонал.

Ежемесячный доход 16% респондентов составляет от 50 до 75 тысяч рублей, еще 17% опрошенных граждан получают от 75 до 100 тысяч рублей, 9% зарабатывают в месяц от 100 до 150 тысяч рублей, а 7% жителей Свердловской области получают в месяц свыше 150 тысяч рублей.