Глава Екатеринбурга назвал лауреатов городской премии Татищева и де Геннина

Алексей Орлов заявил, что в этом году состав участников был особенно сильный
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назвал лауреатов городской премии Татищева и де Геннина. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
- Премия эта была учреждена в 1998 году, и присуждается она ежегодно за достижения в самых разных сферах. В этом году состав победителей особенно сильный, - пишет Орлов.
В сфере архитектуры победителями стала команда проектировщиков, которая создавала штаб-квартиру Русской медной компании. По словам мэра Екатеринбурга она давно уже стала достопримечательностью и «украшением набережной».
В номинации «Образование и культура» выиграл директор Музея изобразительных искусств Никита Корытин за реализацию проекта «Эрмитаж-Урал», а также педагоги, которые создали «Детскую академию изобретательства».
- В сфере медицины награждена группа ученых и врачей за разработку инновационных методов профилактики, диагностики, лечения заболеваний на основе изучения механизмов развития воспаления, - добавил глава города.
Результаты этой работы уже применяются на практике, спасают здоровье и жизни людей.
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