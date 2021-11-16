На складе в Екатеринбурге изъяли семена пшеницы с ГМО

Компании выдано предписание об изъятии из оборота семян и запрет на продажу всей партии Фото: Алексей БУЛАТОВ

На складе Екатеринбурга изъяли семена пшеницы, в которых содержится ГМО. Об этом сообщили в Россельхознадзоре Свердловской области.

- 12 ноября 2021 года при проведении контрольно-надзорных мероприятий выявлены семена яровой мягкой пшеницы, содержащие в своем составе являющийся производным ГМО материал, - рассказали в пресс-службе ведомства.

20 килограмм зерна принадлежали пермскому ООО «СмартГидроКомпани». Компании выдано предписание об изъятии из оборота семян и запрет на продажу всей партии до принятия решения об утилизации или уничтожении семян.

Согласно закону «О семеноводстве» зерна с ГМО запрещены, если они не используются для научно-исследовательских работ и проведения экспертиз.