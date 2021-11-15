В Нижнем Тагиле завершили строительство нового въездного знака

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле завершилось строительство нового въездного знака, который отражает недавнее присвоение городу почетного звания «Город трудовой доблести». Его разместили на пересечении Свердловского шоссе с улицами Фестивальная, Красногвардейская и Садоводов. Этим проектом занимались порядка трех месяцев.

- Считаю, что въездной знак выполнен очень красиво. Вечерняя подсветка просто бомбически выглядит. Работа была непростая. Например, в цехе мы разрисовывали геральдику города Нижний Тагил и орден Трудового Красного Знамени, - рассказал директор подрядной организации Виталий Красноштанов.

Во время возведения объекта строители использовали три вида гранита: исетский серый, карельский черный и южно-султаевский коричневый, общая масса камня составила 35 тонн. Работы по контракту завершились в срок, специалисты дали высокую оценку исполнению въездного знака.